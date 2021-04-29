شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح معدل السكر السليم في الدم أثناء الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس على أهمية التأكد من معدل السكر في الدم أثناء الصيام ، مشيرة إلى أن المعدل الطبيعي يتراوح بين (٧٠ - ١٠٠) ملجم/دسل ، وذلك خلال ساعات الصيام .
وأكدت وزارة الصحة أن تشخيص مرض السكري يتم بناءً على عدة عوامل ، وهي :
1- قياس مستوى السكر التراكمي .
2- وتحليل سكر الدم العشوائي .
3- وتحليل سكر الدم أثناء الصيام .
4- مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات وتقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب للحالة .