شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" توضح معدل السكر السليم في الدم أثناء الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس على أهمية التأكد من معدل السكر في الدم أثناء الصيام ، مشيرة إلى أن المعدل الطبيعي يتراوح بين (٧٠ - ١٠٠) ملجم/دسل ، وذلك خلال ساعات الصيام .

وأكدت وزارة الصحة أن تشخيص مرض السكري يتم بناءً على عدة عوامل ، وهي :

1- قياس مستوى السكر التراكمي .

2- وتحليل سكر الدم العشوائي .

3- وتحليل سكر الدم أثناء الصيام .

4- مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات وتقييم الحالة واتخاذ الإجراء المناسب للحالة .