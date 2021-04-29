شكرا لمتابعة خبر عن "كليات التميّز" و "TLD" يوقعان مذكرة تفاهم لرعاية 40 متدرباً "بكلية علوم الطيران" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

وقعت "كليات التميّز" أحد أذرع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمتخصصة في مجال التدريب التطبيقي في المملكة العربية السعودية مساء أمس في الرياض مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع شركة ""TLD العربية لخدمات المعدات ترعى بموجبها TLD العربية للأربعون متدرباً في الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران في الرياض.

وقد عبر الرئيس التنفيذي للشركة العربية لخدمات المعدات المهندس نادر مليباري عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتي ستكون حجر أساس في تعاون سيفضي إلى استقطاب الشباب السعودي المؤهل للعمل في مجال الخدمات الأرضية الواعد وكذلك مجالات التعاون الاخرى.

وكشف الرئيس التنفيذي "لكليات التميّز" المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية السعودية وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة في سوق العمل في مجال صيانة معدات الخدمات الأرضية في الطيران، من خلال تدريبها بما يحقق التنمية المستدامة لقطاع الطيران، ويرفع مساهمته في الناتج المحلي.

وقال أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تتضمن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن أعمال وإختصاصات الطرفين وتحقيقاً للأهداف المشتركة بينهما.

وأكد المهندس آل عبدالله على أهمية هذه الاتفاقية التي تأتي ضمن اتفاقيات الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لرعاية وتوظيف أبنائنا المتدربين من الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، مشيرا إلى أن هذه الشراكات هو ما تتطلع إليه كليات التميّز لتوظيف كافة خريجي كلياتها في بيئات عمل تتناسب مع تخصصاتهم والمهارات التي أكتسبوها خلال فترة تدريبهم، ومؤكدا في الوقت ذاته أنه تم خلال السنوات الماضية عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية مع شركات مختلفة في المملكة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030 لدعم التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في السوق المحلية والعالمية.

وكانت " كليات التميّز" و" العربية لخدمات المعدات" قد وقعتا مذكرة التفاهم والتعاون المشترك " حيث وقعها من جانب شركة كليات التميّز نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة المكلف المهندس صالح بن عبد الله الخليفة فيما وقعها عن الشركة العربية لخدمات المعدات الرئيس التنفيذي نادر بن عبد الله مليباري، وحضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي الجهتين.

يذكر أن شركة كليات التميّز (وهي شركة حكومية) تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي عالمياً.