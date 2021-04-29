1645 إشعار إغلاق ومخالفة لمنشآت تجارية بحائل.. ومصادرة 14 ألف كلجم من المواد التالفة

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أصدرت أمانة منطقة حائل 1645 إشعار إغلاق ومخالفة لمنشآت تجارية، وصادرت أكثر من 14 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية ‏التالفة ‏وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي. جاء ذلك خلال حملات تفتيشية نفذتها الفرق الرقابية التابعة للأمانة خلال النصف الأول ‏من شهر رمضان بالأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع. وأوضح أمين المنطقة المهندس إبراهيم أبو راس أن الحملات تهدف للتأكد من تطبيق المنشآت والتزامها بالإجراءات ‏والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبيناً أن الحملات مستمرة للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة. Source akhbaar24





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