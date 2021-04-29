أطرف الكاريكاتيرات حول برامج ومسلسلات رمضان

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تنشط القنوات الفضائية في شهر رمضان في إعداد وتقديم العديد من البرامج والمسلسلات، والتي يقبل عليها البعض ويحرص على مشاهدتها، فيما ينتقدها آخرون لعدة أسباب؛ منها أن بعضها يتضمن مشاهد لا تتماشى مع روح الشهر الفضيل، وأنها تصرف الناس عن العبادة وتلاوة القرآن الكريم.
وفيما يلي نقدم لكم باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:
Source akhbaar24
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