“الفيصلي” يختتم استعداداته لمباراة “القادسية”

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اختتم فريق الفيصلي، مساء اليوم (الأربعاء) تحضيراته لمباراته المقبلة أمام نظيره القادسية مع عودة منافسات الدوري. وشهد المران تطبيق الجهاز الفني للفريق بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال مباراة القادسية. ويلتقي نادي الفيصلي نظيره القادسية، مساء يوم غد (الخميس) ضمن منافسات بطولة الدوري. Source akhbaar24





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