شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 97% من مشروع سفلتة 8 أحياء داخل مدينة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أمانة منطقة نجران 97% من مشروع سفلتة الشوارع الرئيسة والفرعية وأعمال الإنارة في 8 أحياء داخل مدينة نجران.

وأكد أمين المنطقة المهندس عيد العتيبي أن الأمانة تعمل على تنفيذ وتوسعة وتطوير شبكات الطرق بمختلف الأحياء، مشدداً على المقاولين بسرعة استكمال المشروعات، وزيادة نسب الإنجاز وفقاً لأعلى معايير الجودة والأداء.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر آل نصيب أن المشروع يشمل تسوية وتمهيد وسفلتة للشوارع الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة في أحياء نهيقة، الحصين، رجلا، الفاجي، آل منيف، المعامر، الشرفة، حي فواز، بنسبة انجاز بلغت 97%.