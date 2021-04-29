شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في جنوب أفريقيا : وفاة سعودي في حادث طائرة التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت سفارة المملكة في جنوب أفريقيا ، أن حادث التصادم بين طائرتي التدريب والذى وقع الاثنين الماضي ، أسفر وفاة المواطن السعودي أحمد محمد السيسي ويدرس على حسابه الخاص هناك ، مشيره إلى أنه اكان يستقل الطائرة الاولى فضلاً عن وفاة مدربه وكذلك طاقم الطائرة الأخرى .

وقالت السفارة في بيان إعلامي نشرته عبر "تويتر" أنها باشرت موقع الحادث الواقع في إحدى ضواحي مدينة جوهانسبيرغ ، كما تواصلت السفارة مع الجهات الحكومية المعنية لأستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثمان المواطن لذويه ،وكذلك متابعة إجراءات التحقيق مع السلطات المختصة ،وتتقدم السفارة بخالص العزاء وصادق المواساة لذوي الفقيد في هذا الحادث الاليم

وكانت السفارة قد تلقت بلاغ من السلطات الحكومية في جنوب افريقيا الاثنين الماضي أنه في تمام الساعة الـ 7:30 مساء يفيد وقوع حادث تصادم طائرتين لتدريب الطيران أحدها تابعة لمدرسة central flying academic والاخرى تابعة لـ sky hawk avaition .