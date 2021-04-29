الكنة تبدأ اليوم .. تقلبات وأنواء ويطيب أكل البطيخ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية “الكنة” لهذا العام 1442هـ، ونهايتها الأحد 1442/10/25هـ وأيامها 39 يوماً.

كنة الثريا:

وأوضح الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: كنة الثريا من المواسم المشهورة في السنة عند العرب ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس، وتقع الكنة ضمن ثلاثة من منازل القمر؛ هي “الرشاء، الشرطان، البطين”، ومدة كل واحدة منها 13 يوماً، فيكون مجموعها 39 يوماً وهي فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف ومن فضل الله علينا؛ إذ إن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجياً من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم”.

صفات الموسم:

وأوضح الحصيني أن: “موسم “الكنة” حد فاصل بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة وهو فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة “من غبار وأمطار” ونحوها، وفيها آخر أنواء الربيع وتستمر زيادة النهار ونقص الليل وتظهر الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها.

حركة السحب:

ولفت إلى أن “فيها انحسار الغطاء النباتي تدريجياً، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ وهذه الأيام تظهر فيها السحب بحركتها البطيئة جداً، ولذلك فإن الأرض التي ينشأ عليها السحاب عادةً تسيل بإذن الله، وتتزامن مع دخول الكنة هذا العام حالة جوية ماطرة متوقع أن تستمر عدة أيام إن شاء الله”.

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