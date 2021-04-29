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تنظيم الكهرباء: احذروا عمليات الاحتيال المالية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

تنظيم الكهرباء: احذروا عمليات الاحتيال المالية

تتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة

متابعات الخليج 365_الرياض

حذرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، من عمليات احتيال مالية مقابل تقديم بعض الخدمات الكهربائية، بعد رصد قيام أشخاص بإرسال رسائل وإجراء اتصالات، يزعمون فيها عملهم بـ شركة الكهرباء ويطالبون بسداد مبالغ مالية لإيصال الخدمات التي تنفذها الشركة.

احتيال: 

وأكدت الهيئة أنها تتابع هذا الأمر مع الجهات ذات العلاقة، لكشف ومنع أي محاولات للاحتيال، حفاظًا على حقوق المستهلكين، داعية جميع المستهلكين للتأكد من صحة الرسائل التي ترد إليهم عبر التواصل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية، وعدم تقديم أي معلومات للمتصل إلا بعد التحقق من سلامة الاتصال.

سداد المدفوعات: 

وشددت على أن سداد جميع مستحقات خدمات الكهرباء يتم عبر نظام سداد للمدفوعات، ولا يتطلب التحويل إلى الحسابات البنكية بأي شكل من الأشكال.

تنظيم الكهرباء: احذروا عمليات الاحتيال المالية - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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