سبكيم تدرس مشاريع بـ25 مليار ريال ضمن برنامج شريك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحولت سبكيم إلى الربحية في الربع الأول من هذا العام، حيث حققت أرباحاً بلغت 411 مليون ريال، مقارنة بتكبدها خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت نحو 53 مليون ريال، وقد جاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين البالغة 336 مليون ريال.

سبب الارتفاع:

وفي مقابلة مع “العربية”، أرجع عبدالله بن سيف السعدون، الرئيس التنفيذي لـ”سبكيم” العوامل الرئيسية التي دعمت ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع أسعار البيع بشكل كبير في كثير من منتجات الشركة، حيث وصلت الزيادة في بعضها إلى 70% كما هو حال منتجات الإستيل، فيما زادت أسعار الميثانول وهو أحد المنتجات الرئيسية بـ30% والبوليمر 50%.

ولفت إلى أن الشركة بدأت تجني ثمار الاندماج مع شركة “الصحراء” الذي مر عليه الآن أكثر من 20 شهراً.

تعافي الطلب:

كما توقع الرئيس التنفيذي لـ”سبكيم” استمرار تعافي الطلب، قائلاً إن الطلب ما زال قوياً والأسعار جيدة وهو ما تظهره عقود الربع الثاني، لكنه أشار إلى أن الأسعار قد يطرأ عليها بعض التغيير في الربع الثالث.

وقال السعدون إن أوروبا وآسيا خاصة الهند تعد أسواقاً رئيسية لمنتجات “سبكيم”، حيث تشكل أوروبا 40% وآسيا 35% بما فيها الهند التي تشكل وحدها من 20 إلى 25% من المبيعات، أما الشرق الأوسط فيشكل 20% بما في ذلك السعودية وتركيا وإفريقيا، مضيفاً أن 15% من منتجات الشركة تستهلك داخل المملكة.

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