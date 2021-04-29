كيف غيرت رؤية 2030 قطاع الصناعات العسكرية في 5 سنوات؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

استعرضت الهيئة العامة للصناعات العسكرية كيف غيرت رؤية 2030 قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

ونشرت الهيئة ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تحت عنوان “نصنع سلاح جيوشنا في وطنّا، ونستخدمه في يوم روغات الأذهان”، قدمت خلاله أبرز التغيرات التي طرأت على القطاع في ظل الرؤية.

الرؤية والقطاع العسكري:

وبحسب الفيديو، ركزت الرؤية في قطاع الصناعات العسكرية على التكامل بين الجهات وخلق قاعدة بيانات ضخمة ومهمة للمشتريات العسكرية مع تحقيق كفاءة الإنفاق، فيما ركز برنامج المشاركة الصناعية على تطبيق السياسة على أكثر من 10 عقود بنسبة مشاركة صناعية للعقد أكثر من 30%.

وكذلك تم رفع الجاهزية العملياتية وتوحيد المواصفات الخاصة بالتجهيزات العسكرية، بالإضافة إلى أول اتفاقية إطارية تسهم في توطين صناعة الملبوسات، مع إقرار القواعد المنظمة للمشتريات العسكرية.

تطوير ذخائر:

كما ساهمت الرؤية أيضًا في بناء القدرات لصناعة الذخائر الموجهة (أرض- جو)، وتطوير ذخائر ذكية سعودية بالكامل، وأيضًا الموافقة على مشروع توطين نظام الدفاع الجوي.



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