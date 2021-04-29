السعودية | “الفراعنة” يكشف عن تلقيه تهديدات بعد هجومه على إيران من خلال استخدامه أبيات فارسية في قصيدته التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد

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كشف الشاعر ناصر الفراعنة عن تلقيه تهديدات بعد هجومه على إيران من خلال استخدامه أبيات فارسية في قصيدته التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد .

وقال خلال لقاء له في برنامج “المسار”: “أنه استخدام الأبيات الفارسية بهدف توصيل رسالة لإيران”. مشيرا إلى أنه علم أنه نجح بتوصيل الرسالة بعدما تلقى تهديدات على هاتفه من أرقام غريبة من إيران ولبنان مثل “راح نقص لسانك.. وألفاظ بشعة”.

ولفت إلى أنه أخبر المسؤولين بالتهديدات التي تلقاها على هاتفه. مضيفا أنه بعد نحو 3 أسابيع اجتمع خامئني مع شعراء شعبيين لتكريمهم لتقليد تكريم خادم الحرمين للشعراء.

وحول إجادته للهجة الفارسية قال: ” الاعتراف بالحق فضيلة تحدثت مع طالب سعودي في كندا وأعطاني مفردات وقمت بتركيبها. ”