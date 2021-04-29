الشاعر سلطان الضيط عن لقاء محمد بن سلمان: كنت أعظم من أحلامنا عملا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الشاعر سلطان الضيط على لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الإعلامي عبدالله المديفر قبل يومين.

وقال الضيط في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، يوم أمس الأربعاء:

كنا نُعلِّق فيك الحلمَ والأملا

وكنتَ أعظمَ من أحلامنا عملا

فكلما رسمَ الإنسانُ خارطةً

لحلمهِ كان فيك الحلمُ مُتصلا

لقاءات ولي العهد:

وتحتل لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا كبيرًا من السعوديين؛ نظرًا لما يحتل متابعات الخليج 365 السعودي لديه من مكانة كبيرة واهتمام وحرص بمستقبله وتوفير كافة السبل لجودة الحياة، فضلًا عن الشفافية والوضوح التي ينتهجها سموه في كل الملفات.

وفي اللقاء ظهر ولي العهد بـ كاريزما خاصة، قلما يتميز بها أي من قادة العالم، فهو يسمي الأمور بمسمياتها دون تردد أو مواربة، ويتسم بشجاعة رأي أكسبته احترام وتقدير كل السعوديين بلا استثناء. وظهور سموه الإعلامي، عكس ما يتمتع به من سعة أفق تجاه الكثير من القضايا والتطورات الإقليمية والعالمية من خلال استحضاره للدراسات والأرقام التي تتحدث عن الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في كبريات دول العالم.

كما حمل الأمير محمد بن سلمان الشفافية مع المواطنين كما هي نهج القيادة مع الشعب عندما عبر عن ألمه في سياق حديثه عن رفع ضريبة القيمة المضافة؛ مما يعكس قربه الشديد وإحساسه العميق بالمواطن والمواطنة، إلا أنه كقائد فقد تعامل مع الموضوع بما تفرضه المعطيات الاقتصادية وبما يساهم في تجنيب المجتمع الأسوأ.

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