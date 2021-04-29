تداول تعيّن مستشارين ماليين لطرحها المنتظر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

عينت مجموعة تداول السعودية كلاًّ من “الأهلي المالية” وMorgan Stanley وCiti Group كمستشارين ماليين ومنسقين لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها قبل نهاية هذا العام، بحسب العربية.

وكانت مصادر لوكالة “رويترز” أشارت مؤخرًا إلى أنه من المتوقع أن تختار المجموعة بنكاً محلياً وربما آخر عالمياً أو اثنين لعملية إدراجها.

الطرح العام:

وتأتي عملية الطرح العام الأولي ضمن استراتيجية مجموعة تداول السعودية للنمو وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية، وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة “تداول” السعودية، خالد الحصان، كشف في مقابلة مع “العربية” في السابع من الشهر الحالي، أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقا.

طلبات من شركات:

وأوضح أن المجموعة تلقت طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب.

كما كشف الحصان الانتهاء من 4 ملفات لطروحات جديدة في السوق، مشيراً إلى تلقي أكثر من 30 طلباً للإدراج في السوق السعودية.

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