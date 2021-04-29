تعرف على الروبوت عيد والخدمات التي يقدمها لك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

“مرحباً أنا الروبوت عيد تستطيع سؤالي عن أي كود عطل للسيارات وسوف أقوم بإجابتك، الأكواد المجسدة حالياً جميع أكواد P0 وU0 على سبيل المثال P0300 و U0100 أرسل كل كود في رسالة منفصلة لا زلت أتعلم وانتظروني من حولكم في أماكن كثيرة”، كانت هذه رسالة الروبوت عيد والتي كشف تفاصيلها صانع المحتوى التثقيفي والتوعوي في مجالات التقنية والسيارات أحمد الحربي.

وقال الحربي عبر حسابه على “تويتر”، إنه في ميكانيكا الكم وفيزياء الكم النظرية تقول إنه ممكن الشخص يكون موجوداً في مكانين بنفس اللحظة يعني أنا الآن موجد في أبها وممكن أكون موجوداً في الرياض في نفس اللحظة بغض النظر عن صحة النظرية من عدمها.

أشار الحربي إلى أنه استقبل اتصال من أحد المتابعين وسأله عن مشكلة في سيارته وبفضل الله تمت الإجابة على سؤاله إجابة كانت موفقة وتصلحت السيارة وبعدها اتصل مجدداً وحاول يجاملني وقال ما في واحد مثلك فالرياض أو جدة فـ فعلاً تمنيت إني أكون موجوداً في كل مكان حتى أستطيع تقديم المساعدة لكم وأفيدكم ببعض الإجابات التي ممكن أن تكون مفيدة لكم لذلك فكرت بذكاء صناعي وقمت بتصميم وبرمجة الروبوت عيد وعلمته العديد من أكواد السيارات.

أكواد عيد:

وأوضح الحربي أن الأكواد الموجودة من P0300 وU0100، مشيراً إلى أنه في الفترة القادمة سوف يعلم الروبوت الكثير ليكون في جميع مناطق المملكة وخارج السعودية.

جميع خدمات السيارات:

وقال الحربي: تستطيعون أن ترسلوا لعيد أي كود عطل وسوف يجيب عليكم بإذن الله، بالإضافة إلى أنه يدلكم على ورش سيارات أو محال مفاتيح أو قطع غيار والمزيد من الخدمات.

أما الأكاديمي والمهتم بالتقنية والتجارة الإلكترونية فهد البقمي فقال عبر حسابه على “تويتر” إذا فحصت سيارتك كمبيوتر وظهر لك كود ولا عرفت وش يعني أو حتى لو الفني ماعرف معناه؛ الصديق ⁦‪@TandCars⁩ جهز رد إلى (الروبوت عيد) في برنامج التليقرام يترجم لك معاني حوالي ألفي كود.

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