الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

أرباح صافولا تتراجع 11% إلى 153.8 مليون ريال في الربع الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة تراجعًا في صافي الربح بلغ 11%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية “تداول”، إن صافي ربحها خلال تلك الفترة بلغ 153.8 مليون ريال، مقابل 172.8 مليون ريال خلال الفترة المناظرة، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 0.5% إلى 5.95 مليار ريال.

سبب الانخفاض:

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح للربع الأول من العام 2021 مقارنة بصافي الربح المتحقق للربع المماثل من العام السابق بشكل رئيس إلى:

– الانخفاض في إجمالي الربح والذي يعود بشكل رئيس إلى انخفاض المبيعات وهوامش الربح في قطاع التجزئة.

– انخفاض حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة.

– ارتفاع المصاريف التشغيلية.

– ارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.

وجاء الانخفاض في صافي الربح على الرغم من انخفاض صافي تكلفة التمويل الناجم عن انخفاض الرسوم المالية على القروض، وفقًا للشركة.

وعن أرباح قطاعات الشركة، قالت صافولا، إن صافي أرباح الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي ارتفعت في قطاعات تصنيع الأغذية، والاستثمارات، والأغذية المجمدة بنسبة 41.1% و 17% و5.4% على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع التجزئة صافي خسارة قدرها 51.68 مليون ريال للربع الأول من العام 2021 مقارنة بصافي أرباح بلغت 10.83 مليون ريال لنفس الربع من العام 2020.

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