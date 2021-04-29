الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

أفضل 6 مواقع أونلاين على الإنترنت لفحص جهازك من الفيروسات

متابعات الخليج 365_ولاء المطرفي

تعتبر أداة فحص الفيروسات هي خدمة عبر الويب تقوم بإطلاق عمليات تحقق وفحص على جهازك من خادم بعيد، مما يلغي أي بطء سببه نظام التشغيل دون الحاجة إلى الالتزام باشتراك مدفوع.

مواقع مجانية:

وكشف المهتم بالتجارة الإلكترونية فيصل صالح عبر حسابه على “تويتر” عن أفضل 6 مواقع أونلاين على الإنترنت لفحص الجهاز والملفات ‏وإزالة الفيروسات دون الحاجة إلى تثبيت وهي كالتالي:

فإذا كنت تشك في إصابة جهازك بفيروس ولم تثبت حتى الآن برنامج فحص الفيروسات، يمكن لأدوات الفحص بحثاً عن الفيروسات عبر الإنترنت أن توفر حلاً سريعاً وسهلاً دون الحاجة إلى تنزيل وتثبيت برامج.

يستغرق الفحص بضع ثوانٍ فقط ويوفر مستوى عالياً من الدقة في تحديد ثغرات النظام على جميع الأنظمة.

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