رياح وأمطار رعدية على المدينة المنورة حتى السابعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

وجه المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم في منطقة المدينة المنورة، حيث تضمن التنبيه رياحاً نشطة وسحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

تفاصيل الحالة:

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً على محافظات العيص وبدر ووادي الفرع.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

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