سابك تسجل أرباحاً فصلية بـ4.86 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أرباحاً فصلية عن الربع الأول من العام الجاري بـ4.86 مليار ريال، مقابل خسارة فاقت المليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أرباح:

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، ارتفعت أرباح سابك بـ116% مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه 2.25 مليار ريال، وذلك بعد ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات.

الأصول:

ولفتت سابك إلى أنه في الربع الأول من عام 2020، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي ربح “سابك للمغذيات” بنسبة 80.8% مقارنة بصافي ربح 234 مليون ريال في الربع الرابع من 2020.

شارك الخبر