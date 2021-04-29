أعراض سرطان البروستات وطرق الوقاية منه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الفنان فايز المالكي،اليوم الخميس، إصابة المخرج عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل “طاش مطاش” بمرض سرطان البروستات، مؤكدًا أنه الآن في وضع صعب.

ويصيب هذا النوع من السرطان واحدًا من بين كل ستة رجال في المملكة المتحدة خلال حياتهم، وكما هو الحال مع أي مرض، كلما تم اكتشاف مشكلة صحية في وقت مبكر، كانت فرص الشفاء أفضل، ولهذا المرض أعراض معينة، حسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

أعراض سرطان البروستاتا:

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فكل رجل معرض لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وإذا أصيب أحد الرجال بهذا المرض، فقد ينتشر الألم في أماكن غير متوقعة، حسبما أوضحت مؤسسة مكافحة سرطان البروستاتا.

وسيعاني الشخص المصاب بهذا النوع من السرطان بألم في الوركين أو العمود الفقري أو الجزء العلوي من الساق، وعند الشعور بهذا فيجب التوجه للطبيب كنوع من الوقاية، وقد يكون هذا نتيجة الإصابة بهذا النوع من السرطان.

لا ينتشر سريعًا:

كما أن لهذا النوع من المرض أعراضًا أخرى مثل مشاكل في المسالك البولية، وضعف مجرى البول، أو التردد في بدء التبول، وقد يجد الأشخاص المصابون بالسرطان أنه عند التبول، لا يحدث تدفق مستمر، بدلًا من ذلك، يتوقف ويبدأ.

وحذرت مؤسسة مكافحة سرطان البروستاتا من أن العديد من الرجال المصابين بسرطان البروستاتا ليس لديهم أعراض مرتبطة بالسرطان، ولحسن الحظ، في معظم الحالات، يكون المرض بطيئًا في النمو، مما يعني أن النمو غير الطبيعي للخلايا يقل احتمال انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، ومع ذلك، من الأفضل لأي شخص يعاني من أي من الأعراض الموضحة أعلاه أن يذهب للطبيب.



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