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بالفيديو.. قبطان سعودي يروي أكثر المواقف المرعبة التي واجهها بالبحر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث قبطان سعودي، عن أكثر المواقف المرعبة التي واجهها خلال وجوده في البحر، مشيرًا إلى أنه لا تخلو أي مهنة من المخاطر.

وقال القبطان خلال برنامج "الراصد" :"في أول عبور لي كنت متدربًا، وفي المحيط الأطلنطي دخلنا في الإعصار، لكن أنوه أن السفينة جسم آمن، واحتمالية غرقها بسيطة".

وأضاف: "في مرة أخرى، أثناء مروري في السفينة الهواء طيرني، وكبير البحارة لحقني وإلا كان زماني سقطت في البحر".

وأشار إلى أن أحد زملاؤه تعرض لحادث وفقد حياته، قائلا: "مخاطر المهنة واردة"، لافتًا إلى أن القبطان قد يجلس 4 شهور في البحر وهذا يعتبر تحسنا عن الماضي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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