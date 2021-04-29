الإطاحة بقائد مركبة مارس التفحيط على طريق عام بجازان

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الخميس)، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بطريقة متهورة على طريق عام في محافظة صامطة بمنطقة جازان.
وأكد المرور أنه تم ضبط قائد المركبة الذي قاد سيارته بطريقة متهورة يوم الثلاثاء الماضي، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
يأتي ذلك بعدما تلقت الإدارة مقطع فيديو يرصد ممارسة السائق المخالف للتفحيط في صامطة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
Source akhbaar24
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