“رويترز”: مستثمرون صينيون كبار يجرون محادثات لشراء حصة في “أرامكو”

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ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر لها، أن مستثمرين صينيين كبارا يجرون محادثات لشراء حصة في شركة “أرامكو السعودية”.
وقالت المصادر إن مؤسسة الاستثمار الصينية “سي.آي.سي” -صندوق الثروة السيادي الصيني- من بين المستثمرين المحتملين، مضيفة أن أرامكو تجري محادثات مع شركات نفط وطنية صينية.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلته التلفزيونية الثلاثاء، أن هناك طروحات مستمرة لأرامكو، وقد يكون هناك شيء قريبا جدًا وبيع لمستثمرين دوليين رئيسيين، وسيتم الإعلان عنها خلال السنة أو السنتين المقبلتين، مضيفا أن هناك نقاشًا للاستحواذ على 1% من إحدى الشركات القيادية في الطاقة في العالم.
Source akhbaar24
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