“النصر” يعلن غياب “عسيري” عن مباراة “السد”.. وفترة تأهيله

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أعلن نادي النصر غياب لاعبه عبدالفتاح عسيري عن مباراته اليوم (الخميس) أمام نظيره السد القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأشار نادي النصر، عبر بيان مُقتضب صادر عنه اليوم، إلى أن الأشعة التي خضع لها عبدالفتاح عسيري أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وأتم نادي النصر بيانه بالتنويه إلى أن عبدالفتاح عسيري سيحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع.

Source akhbaar24

