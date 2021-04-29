- 1/2
- 2/2
︎
.
أعلن نادي النصر غياب لاعبه عبدالفتاح عسيري عن مباراته اليوم (الخميس) أمام نظيره السد القطري ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وأشار نادي النصر، عبر بيان مُقتضب صادر عنه اليوم، إلى أن الأشعة التي خضع لها عبدالفتاح عسيري أثبتت إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.
وأتم نادي النصر بيانه بالتنويه إلى أن عبدالفتاح عسيري سيحتاج لفترة علاج وتأهيل تصل إلى 4 أسابيع.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “النصر” يعلن غياب “عسيري” عن مباراة “السد”.. وفترة تأهيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.