مقتل انتحاري حاول تنفيذ عملية بكركوك

︎

.



أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، أن القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري يرتدي حزام ناسف حاول الدخول إلى مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.

وأضاف البيان أن الحادث أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الحماية بجروح طفيفة بعدما انفجر الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية نفسها.

وكانت القوات العراقية قد ألقت القبض على 13 من عناصر داعش في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.

وقالت في بيان، إن العملية جاءت بهدف بسط واستتباب الأمن في محافظة نينوى، حيث تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني هناك وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على 13 عنصراً إرهابياً ينتمون لعصابات داعش الإرهابية في مناطق متفرقة من أحيائها، توزعوا بصفة مقاتلين في فرق منضوية بما يسمى المعسكرات العامة.

إلى ذلك، جرى تدوين أقوالهم أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، واستهداف القوات الأمنية أثناء معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.

وجاء هذا الهجوم بعد أسبوعين تقريباً من إعلان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، أن حكومته تعمل على ملاحقة شبكات التمويل والدعم للمنظمات الإرهابية من خلال التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ضمن الجهود الدبلوماسية الواسعة لهذه الحكومة لخلق شبكات مترابطة من المصالح الأمنية والاقتصادية بين دول المنطقة.

كما أشاد حينها في المؤتمر العلمي الدولي لجهاز مكافحة الإرهاب، بدور الجهاز الرائد الذي كان بمستوى الطموح والمسؤولية وساهم بشكل كبير في معارك التحرير ضد صابات داعش الإرهابية، وفق تعبيره.

Source almnatiq

