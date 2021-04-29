جنرال موتورز تقدم حل الشحن Ultium Charge 360

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أعلنت شركة جنرال موتورز عن نهج شامل للشحن لشحن السيارات الكهربائية أطلقت عليه اسم Ultium Charge 360.

وكلما كان شحن السيارة الكهربائية أسهل، زاد احتمال اختيار الناس لسيارة كهربائية لسيارتهم التالية.

ومثلما تفعل شركة فورد مع شبكة FordPass الخاصة بها، فإن Ultium Charge 360 ​​يدمج تطبيقات وبرامج المركبات الخاصة بجنرال موتورز مع مجموعة متنوعة من خدمات الشحن التابعة لجهات خارجية، مثل: Blink و ChargePoint و EVgo و Flo و Greenlots و SemaConnect.

ويهدف النهج إلى إنشاء تجربة سلسة يمكن من خلالها لمالك السيارة الكهربائية من جنرال موتورز أن يقود سيارته إلى المحطة وتوصيل سيارته والبدء في الشحن دون الحاجة إلى التوفيق بين التطبيقات المتعددة أو العضوية الخارجية.

وقالت الشركة: هناك الكثير لتبني المركبات الكهربائية أكثر من مجرد شراء السيارة وامتلاك شبكة اتصال كبيرة، ومهمتنا هي مساعدة كل شخص على التغلب على أي قلق لديه، ومساعدته في الحصول على السيارة الكهربائية بالطريقة الأكثر ملاءمة.

وعلى عكس تيسلا أو فولكس فاجن، لا تمتلك جنرال موتورز شبكتها الخاصة لشحن السيارات الكهربائية، ويجب على مالكي سيارات جنرال موتورز الكهربائية بدلاً من ذلك الاعتماد على خليط من أجهزة الشحن التابعة لجهات خارجية، ولكل منها برامجها الخاصة ومتطلبات العضوية.

ويعاني قطاع شحن المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة من حالة فوضى، مع وجود أجهزة شحن مكسورة وكابلات مهترئة وخرائط غير موثوقة.

وفي حين أن جنرال موتورز لا تستطيع حل بعض المشاكل الأكثر صعوبة، إلا أنها تقول: إنها تفعل ما في وسعها لجعل الشحن أقل صعوبة.

وتقول جنرال موتورز: إن لديها خطة لتبسيط تجربة الشحن، حيث تعمل في إطار مشروع Ultium Charge 360 مع سبع شبكات شحن لمنح السائقين وصولاً أكثر سلاسة لما يقرب من 60 ألف مقبس عبر الولايات المتحدة وكندا.

وتشمل تطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بمركبات جنرال موتورز قريبًا معلومات في الوقت الفعلي لهذه المحطات وتساعد السائقين في العثور عليها، ويمكن لمالكي المركبات الكهربائية دفع الرسوم من خلال التطبيق أيضًا.

وأعلنت الشركة أنها تتعاون مع EVgo لإنشاء كوكبة من 2700 محطة شحن سريع للسيارات الكهربائية في المدن في جميع أنحاء البلاد.

ولم تحدد جنرال موتورز حجم استثمارها في بناء الشحن، ولن تكون الشراكة حصرية، مما يعني أن سيارات جنرال موتورز لن تحصل على وصول خاص إليها.

وقالت جنرال موتورز: إنها تحرز تقدمًا جيدًا في هذه الشراكة، مع تشغيل المحطات الأولى في واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

والتزمت جنرال موتورز، أكبر صانع سيارات في أمريكا الشمالية، بإنفاق 27 مليار دولار على السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة حتى عام 2025.

وقالت جنرال موتورز أيضًا: إنها تطلق 30 سيارة كهربائية جديدة حول العالم بحلول ذلك التاريخ، على أن يكون أكثر من ثلثيها متاحًا في أمريكا الشمالية.

وقد حددت هدفًا للتخلص التدريجي من مركباتها العاملة بالوقود لتصبح شركة خالية تمامًا من الكربون بحلول عام 2040.

وقالت الشركة: إن الوظائف الرئيسية لنهج Ultium Charge 360 ​​ستكون متاحة بحلول شهر سبتمبر 2021.