السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تضمن أمطار متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة , العقيق , المندق , بلجرشي , بني حسن , غامد الزناد , قلوة والأجزاء المجاورة لها.

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10:14ت م

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