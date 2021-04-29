تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 29 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

ونجح برنامج إصلاح الاقتصاد المصري، في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري خلال العامين الماضيين، بعد تحرير البرنامج لسعر صرف العملة المصرية.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند مستوى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 4 بنوك هي عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.158 جنيه للشراء، و4.189 جنيه للبيع.

أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا

وقعت مصر، الأربعاء، عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، إن المجمع الذي سوف تنفذه شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات الحكومية، سيقام في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

يأتي التوقيع بهدف إنشاء مجمع صناعي للتكرير، وإنتاج مجموعة من المنتجات البترولية والكيماوية ذات القيمة المضافة، كالبولي إيثيلين والبولي بروبلين والبولي استر ووقود السفن وغيرها من المنتجات البترولية والكيماوية.

ويقام المشروع على مساحة 3.56 مليون متر مربع ضمن الحيز الجغرافي لشركة التنمية الرئيسية أحد أهم مطوري المنطقة الاقتصادية بالقطاع الجنوبي بالعين السخنة، بتكلفة استثمارية 7.5 مليار دولار أمريكي.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، مستقرا لليوم الرابع عشر عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.87 جنيه للشراء و19.00 جنيه للبيع، أمس.

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في مصر لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 21.66 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.74 جنيه للشراء، و21.88 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في مصر لدى البنك المركزي، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.81 جنيه للشراء، و52.27 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.84 جنيه للشراء، و52.30 جنيه للبيع، أمس.