ساعة أبل Series 6 تهدد عرش "التفاحة الساحرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساعة أبل الذكية Series 6 تراجعا في قيمتها السوقية بقدر غير مسبوق عبر عدد من مواقع البيع الإلكتروني.

ووصلت قيمة الساعة السوقية 299 دولارا، وذلك عبر مواقع التجارة الإلكترونية، "أمازون" و "وولمارت"، و"بست باي".

وذلك بعد أن كان سعر الساعة في الأصل يصل لـ 399 دولارا، فيما يخص الفئة التي تتوفر بقياس 40 مليمتر من الساعة.

ويكون الفارق بذلك بين ساعة Series 6 وساعة أبل الذكية SE 20 دولارا.

وتتوفر ساعة SE بسعر 279 دولار، وهما أبرز ساعتين من أبل تتوفران بالأسواق حاليا.

ويفرق بين ساعة Series 6 وساعة SE من أبل، أن ساعة Series 6 تتمتع بميزة العرض الدائم للشاشة، مع توفر خاصية قياس نسبة الأوكسجين.

ورجح مراقبون أن خذا التراجع قد يؤثر على الأرباح العامة لأبل، وهذا ما تعكسه الأرقام الفترة المقبلة سواء المبيعات أو الأرباح.

كيف تفرق بين ساعات أبل؟

في المجمل قد لا يتمكن المرء من التمييز بين موديلات الساعة الذكية أبل ووتش السابقة بسهولة، إلا أن هذا الوضع يختلف مع إطلاق شركة أبل ساعتها الذكية Watch Series 6 الجديدة.

ويمكن التفريق في ثوانٍ معدودة بين الموديل الأساسي SE والموديل السابق 5، وبينما يتم إيقاف شاشة أبل ووتش SE لتوفير الطاقة، تظل شاشة Series 5 وSeries 6 مضاءة باستمرار، ولكن بدرجة سطوع أقل.

وعند إلقاء نظرة فاحصة على الموديلين Always on تظهر بعض الاختلافات الأخرى، حيث أكدت شركة أبل أن الساعة الذكية أبل ووتش Series 6 تمتاز بشاشة أكثر سطوعا في الوضع غير النشط بمقدار مرتين ونصف مقارنة بموديل العام السابق، ويمكن ملاحظة ذلك في الحياة اليومية، حتى إذا كان السطوع الأعلى غير ملحوظ كما تشير القيمة البالغة 250%.

وعند خلع الساعة الذكية الجديدة من المعصم يظهر على الجانب الخلفي للساعة أحد الفروق الأخرى، الذي يتمثل في المستشعرات الجديدة وأربع مجموعات LED، حيث تتيح الساعة الذكية أبل ووتش Series 6 إمكانية قياس نسبة خلايا الدم الحمراء، التي تنقل الأكسجين في الدم، وبالتالي يمكن قياس تشبع الأكسجين في الدم (SpO2).



وتوضح هذه القيمة مدى جودة إمداد الجسم بالأكسجين، علاوة على أنها تلعب دورا هاما في حالات الإصابة بأمراض الرئة المزمنة أو الربو أو متلازمة توقف التنفس أثناء النوم، وكذلك في حالة الإصابة بفيروس كوفيد 19 في الرئة، كما يحرص الرياضيون على مراقبة هذه القيمة أثناء مراقبتهم للقيم الحيوية أثناء التدريب.