تركي آل الشيخ‬⁩ يتفاعل مع مناشدة التدخل لعلاج عبدالخالق الغانم 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - دلال العمري

ناشد المخرج عامر الحمود، المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بالتدخل لعلاج مخرج مسلسل “طاش ما طاش”، عبدالخالق الغانم، والذي يعاني من مرض سرطان البروستات.

مناشدة:

وقال الحمود عبر تويتر موجهًا رسالته إلى آل الشيخ، :”صاحب الأيادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ، زميلي وأخي المخرج المبدع ⁧‫عبدالخالق الغانم‬⁩ والذي شاركني في إخراج ⁧‫طاش ما طاش‬⁩ هو اليوم بأمس الحاجة لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وأن تكون أنت السبب بعد الله سبحانه في شفائه”.

تفاعل آل الشيخ:

ورد تركي آل الشيخ مغردًا: “أبرك ساعة ياليت وسيلة تواصل”، ليكتب الحمود تغريدة أخرى قال فيها: “لما يقول حاضر نعم حاضر بكل مايملك لعمل الخير، فقط في بلادي ماينام متابعات الخليج 365 وهو مهموم أحب أطمن الجميع تم الاتصال على العزيز ⁧‫المخرج عبدالخالق الغانم‬⁩ من مكتب معاليه وأصبح الآن بأيدي أمينة بعدالله وأدعو الله أن يحفظ لنا أبوناصر ويشافي أبووفي ويقوم بالسلامة يارب”.

رحلة الغانم:

جدير بالذكر أن المخرج عبدالخالق الغانم، هو مخرج سعودي اشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية.

وبدأ عبدالخالق مشواره الفني عام 1992 بإخراج مسلسل رحلة صيد الذي تلاه الانتظار عام 1993 والخراش عام 1994 ثم دخل إلى عالم طاش ما طاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء الخامس عشر عام 2007 إضافة إلى ذلك فقد أخرج شوية ملح عام 2002 وجنون المال عام 2006 وحارتنا حلوة عام 2008 وسكتم بكتم عام 2010 ومن الآخر عام 2012 ويا تصيب يا تخيب عام 2012.

من جهة أخرى، ظهر عبدالخالق الغانم كممثل في مسلسل شوية ملح الذي أخرجه عام 2002.

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