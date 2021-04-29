تطبيق أبشر يتيح خدمة فرجت بهذه المميزات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت خدمة فرجت أنها أصبحت متاحة الآن عبر الجوال من خلال تطبيق أبشر أفراد الجديد.

ويمكن تحميل تطبيق أبشر أفراد الآن عبر:

⁧أبل⁩: هنا

أندرويد⁩: هنا.

هواوي: هنا.

مزايا:

وأوضحت الخدمة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن مميزاتها البحث عن الحالات المستحقة، واستعراض تفاصيل الحالات وكذلك التحقق من رقم الفاتورة، وأيضًا عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا.

أهداف اجتماعية:

وحققت خدمة فرجت جملة من الأهداف الاجتماعية، وظهر ذلك جليًّا في حجم التبرعات المالية للمحكومين والتي ساهمت في الوفاء بالتزاماتهم المالية لدائنيهم وبالتالي إطلاق سراحهم؛ مما أكد للجميع روح العطاء والسخاء المتأصلة في المجتمع السعودي وأبنائه.

وتهدف الخدمة إلى مراعاة عدد من المعايير مثل الأمان والموثوقية والأحقية في الاستفادة ووسيلة آمنة ومستمرة تراعي الخصوصية للمتبرع والمستفيد.

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