السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 379 ألف حالة إصابة



نيودلهي 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند 379 الفا و257 حالة إصابة جديدة بفيروس

ورصدت وزارة الصحة الهندية 3645 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 204832 حالة وفاة.

// انتهى //

08:53ت م

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نيودلهي 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت الهند 379 الفا و257 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات 18.38 مليون إصابة.ورصدت وزارة الصحة الهندية 3645 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 204832 حالة وفاة.// انتهى //08:53ت م0043

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