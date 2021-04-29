السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية 680 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 121,351 إصابة.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19، مما يرفع الإجمالي إلى 1,825 حالة وفاة.

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06:55ت م

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