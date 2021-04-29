السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم



الرياض 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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