شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..ناصر الفراعنة: تعرضت للتهديد بسبب أبيات فارسية ألقيتها أمام خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

صرح الشاعر ناصر الفراعنة، بأن الغرض من إضافة أبيات باللغة الفارسية في قصيدة ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله- هو إيصال رسالة معينة لإيران.

وقال الفراعنة خلال برنامج "المسار": "وقد وصلت الرسالة للنظام الإيراني، والدليل على ذلك أن أرقاما من ايران ولبنان اتصلت بي تهددني، ولدى المسؤولين خبر بهذه التهديدات وهذا يعني أن الرسالة وصلت".

وأشار إلى أنه لايجيد اللغة الفارسية، لكنه استعان بطالب سعودي في كندا، قائلا: "ظبطنا المفردات سويا، وهو كان يصحح لي".

وفي سياق منفصل، أشار الفراعنة إلى الانتقادات التي يتعرض لها قائلا: "يوجد من انتقدني وبعد سنين مشى في طريقي، وهذه ليست مبالغة، مشكلة مجتمعنا إذا جهل شيئا عاداه، وإذا رأه نجح مع الجماهير أدخل نفسه فيه".