شكرا لمتابعة خبر عن تظهر فيه الحشرات والعقارب..الحصيني يكشف سمات موسم الكنة الذي يبدأ اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الخميس بداية موسم "الكنة" وأيامه 39 يوم.

وقال الحصيني: " كنة الثريا، من المواسم المشهورة في السنة عند العرب، ويُقصد بذلك غياب عنقود الثريا من جهة الغرب بعد المغرب مباشرةً، وهو اختفاء عنقود نجوم الثريا بسبب توهج أشعة الشمس".

وتابع: "تقع الكنة ضمن ثلاث من منازل القمر؛ هي "الرشاء، الشرطان، البطين"، ومدة كل واحدة منها 13 يومًا، فيكون مجموعها 39 يومًا".

وأوضح أنها فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الربيع إلى فصل الصيف، قائلا:"من فضل الله علينا أن البرد لا يأتي دفعةً واحدة، كما أن الحر لا يأتي دفعةً واحدة، وإنما بشكل متدرج؛ حتى لا يتأثر الإنسان والحيوان والنبات، فهذه الفترة تأخذنا تدريجيًّا من فصل الربيع إلى الصيف بتدبير العزيز الحكيم".

وأضاف:"موسم "الكنة" حدًّا فاصلًا بين الصيف الذي يعبر عن الحر المقبول، والقيظ الذي يعبر عن شدة الحر، ويعتبر من مواسم الأمطار في المملكة، وهي فترة تتسم بالتقلبات الجوية السريعة ".

وأشار إلى أنه تظهر فيه الحشرات والزواحف والعقارب والحيات، وجميع الهوام السامة والتي تخرج من مخابئها، كما يشهد انحسار الغطاء النباتي تدريجيًّا، وتزداد حاجة الأشجار إلى الماء، ويطيب فيها أكل البطيخ.