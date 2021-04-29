شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية العماني يعلق على لقاء ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مسقط (صدى): علق وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، اليوم الخميس، على لقاء صاحب السمو الملكي الأمير علق وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، اليوم الخميس، على لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع الإعلامي عبدالله المديفر. وقال البوسعيدي: "تابعنا باهتمام حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونرحب بالمضامين التي تناولها في الشأن الاقتصادي للتنمية الشاملة بالمملكة والسياسة الخارجية". وأضاف: "رؤية تبشر بمزيد من الإنجازات والثمار على صعيد العلاقات الخارجية والتعاون الثنائي والخليجي".