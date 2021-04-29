آل عقران: النظام يمنع غير المنتسبين لهيئة الصحفيين من ممارسة المهنة – أخبار السعودية

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أكد نائب رئيس هيئة الصحفيين الدكتور فهد آل عقران، لـ«عكاظ» أن الأنظمة والأعراف والقوانين تشدد على حماية الإعلامي بشكل واضح، وهناك أمر سامٍ يقضي بألا يمارس المهنة إلا المنتسبين لهيئة الصحفيين، ويشير آل عقران إلى وجود عشوائية كبيرة في استخدام لقب إعلامي من بعض المشاهير، فالمحتوى الذي يقدمه هؤلاء إعلاني لا إعلامي وهو أمر يشوه المشهد، والمأمول من وزارة الإعلام القيام بدورها في هذا الشأن وضبط المهنة، كما أن لهيئة الصحفيين مسؤولية في هذا الجانب لضبط الأنظمة واستخدام من هو إعلامي لا الإعلاني، وهناك فرق شاسع بين الإثنين ولكن التشوهات في هذا الجانب كبيرة وينبغي ضبط هذه المسألة. وأضاف «أن هيئة الصحفيين ليست جهة تنفيذية وتكمن مهمتها في حماية المهنة، وبتواصلها مع الجهات الأخرى يمكن ترتيب السوق الإعلامي بصورة أفضل».

وشدد نائب رئيس هيئة الصحفيين على وجود إجراءات وعقوبات تطال المخالفين، وستعمل الهيئة مع الجهات المعنية الأخرى في تقنين هذه العشوائية وضبط المحتوى الإعلامي بشكل أفضل، «لاحظنا في اليومين الماضيين بعض المشاهير الذين أثاروا وأشعلوا التعصب الرياضي واستدعت النيابة العامة أحدهم، وهناك شهيرة أخرى أطلقت على نفسها الإعلامية الأولى وهي ليست إعلامية أصلا وبدأت هيئة الصحفيين التواصل مع الجهات ذات العلاقة والقانونيين لاتخاذ إجراءات رادعة لحسم مثل هذه الحالات».