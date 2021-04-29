آل عقران: النظام يمنع غير المنتسبين لهيئة الصحفيين من ممارسة المهنة – أخبار السعودية

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وشدد نائب رئيس هيئة الصحفيين على وجود إجراءات وعقوبات تطال المخالفين، وستعمل الهيئة مع الجهات المعنية الأخرى في تقنين هذه العشوائية وضبط المحتوى الإعلامي بشكل أفضل، «لاحظنا في اليومين الماضيين بعض المشاهير الذين أثاروا وأشعلوا التعصب الرياضي واستدعت النيابة العامة أحدهم، وهناك شهيرة أخرى أطلقت على نفسها الإعلامية الأولى وهي ليست إعلامية أصلا وبدأت هيئة الصحفيين التواصل مع الجهات ذات العلاقة والقانونيين لاتخاذ إجراءات رادعة لحسم مثل هذه الحالات».
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