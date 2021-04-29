︎
.
يقول الطاهي في أحد المطاعم السودانية محمد السوداني إن عددا لا بأس به من زبائنه السعوديين يفضلون تناول طبق «الكسرة السودانية» على مستوى الشبان أو كبار السن، مشيراً إلى أن الطلب عليها يرتفع في رمضان.
وأوضح إبراهيم المقعدي أن معظم الأهالي يفضلون الكسرة السودانية وذلك لكثرة المطاعم السودانية التي توفر هذا الطبق، فيما قال أحمد الفقيه إن أكلة الكسرة السودانية تتصدر السفرة الرمضانية لبعض البيوت السعودية، وكبار السن والشباب يفضلونها في رمضان.
Source okaz
كانت هذه تفاصيل خبر الكسرة.. «طبق سوداني» على موائد السعوديين – أخبار السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.