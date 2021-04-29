مؤتمر الشرق الأوسط يعلن عن جائزة الإعلام الاجتماعي – أخبار السعودية

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بدأت الترشيحات بين الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، مع إطلاق جائزة الشرق الأوسط للإعلام الاجتماعي لقطاع الأعمال والأفراد، والتى سيتم الإعلان عنها ضمن فعاليات مؤتمر قمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل والإعلام الاجتماعي، فمن المنتظر تكريم 12 فئة في مختلف القطاعات والتخصصات.

وقال الرئيس التنفيذي لقمة الشرق الأوسط لشبكات التواصل الاجتماعي ناصر صالح الصرامي «إن فكرة الجائزة قد تبلورت لتثمين جهد الأفراد والمؤسسات والعلامات التجارية الأكثر تأثيراً وتميزاً والأفضل استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي بطرق مبتكرة ضمن خططها التسويقية والتي تتبع أفضل الممارسات لهذه المنصات وطرقا إبداعية ومحتوى مبتكر لتحقيق تواصل أفضل مع جمهورها ضمن تلك الفئات».

وتشمل جائزة الشرق الأوسط للإعلام الاجتماعي الجهات الحكومية، الشركات الناشئة، المنظمات غير الربحية، العلامات التجارية على «الفيسبوك»، الحملات التسويقية، الرؤساء التنفيذيين، الإعلاميين، وأفضل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعية المختلفة «الفيسبوك، تويتر، يوتيوب، وانستغرام».

وبدأت لجنة الجائزة التي تضم خبراء ومختصّين في الإعلام الجديد وإعلاميين مستقلّين باستقبال الترشيحات في 15 مارس، وتستمر إلى 2 أبريل القادم، عبر موقعها الإلكتروني smsawards.com، ومن المتوقع الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية في 10 أبريل، فيما سيتم إعلان الفائزين ضمن فعاليات مؤتمر قمة الشرق الأوسط للإعلام الاجتماعي يوم 20 أبريل بمدينة دبي التي تحتضن المؤتمر.