كاتبة صحفية: لا تجعلوا مشاهير الإعلانات يخدعونكم ! – أخبار السعودية

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وثمة سؤال بلا إجابة: ماذا لو أن شخصا ما أطلق على نفسه لقب محامٍ أو طبيب أو مهندس؟.. ستكون بلا شك عقوبته السجن والغرامة بتهمة انتحال مهنة.
وتداول مغردون وإعلاميون لوحة دعائية كتب عبارات ترحيب لما لقبت بالإعلامية الأولى بالمملكة، واختصرت الصحفية ريم حمبظاظة تعليقها على المشهد بتغريدة قالت فيها «زملائي وزميلاتي الإعلاميين: تعالوا نلطم بصمت»!.
أما الكاتبة الصحفية حليمة مظفر فقالت: «عملت في الصحافة ميدانيا وتحريريا 10 سنوات متنقلة بين عدة صحف ومجلات، وحققت السبق الصحفي، وقدمت برامج تلفزيونية، وأكتب المقال من 18 عاما، ومثلي عدد من الزميلات، بعد هذا نسمع عن مشهورة إعلانات باتت الإعلامية الأولى»!.
وأضافت في تغريدة مماثلة: «أعزائي المتابعين.. رجاء لا تجعلوا مشاهير الإعلانات يخدعونكم بألقاب مجانية، إعلامي، ناشط اجتماعي، مستشار… إلخ، فهناك فرق بين إعلامي عمل بشغف في مهنة المتاعب وخرج منها باسمه وعمله، وبين إعلاني لا ينقل لكم شيئا إلا بمقابل مادي يملأ حسابه البنكي».
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