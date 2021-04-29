سامي الجابر يوجه هذه الرسالة لجماهير “الهلال” عقب تذبذب المستوى

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وجه رئيس ولاعب نادي الهلال السابق، سامي الجابر، عدة رسائل لجماهير ناديه بعد تذبذب مستويات الفريق خلال الفترة الماضية.

وغرد الجابر عبر حسابه بموقع تويتر:”إلى مدرج الهلال الفخم، نادينا في أيدي أمينة، ومرحلة التذبذب التي يمر بها الفريق متوقعه نظراً لضغط المنافسات و تداخلها، ولكننا نثق أننا نمتلك إدارة قادرة على قيادة النادي بالشكل المناسب و الصحيح نثق بكم”.

وأضاف لاعب نادي الهلال السابق:”الفترة القادمة منعطف مهم في حصاد هذا الموسم، لن تهتز ثقتنا في نادينا و نجومه، الذين لطالما أسعدونا جمهورك وراك”.

وأتم الجابر تغريداته بـ:”لكل محبين هذا الكيان الذين يتواصلون معي تفاعلاً لما يشاع عن تواجدي في النادي خلال الفترة الماضية، كلنا مع الهلال ونثق برجالاته وإدارته والقائمين عليه من قريب وبعيد دون الحاجه للتواجد في النادي وإن حدث ذلك سيجده الجمهور من خلال حساباتي الشخصية مع الهلال أينما حل وارتحل”.

Source akhbaar24

