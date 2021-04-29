ضبط 69 مخالفاً لنظام البيئة في الرياض وجدة – أخبار السعودية

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانتي منطقتي مكة المكرمة والرياض 69 مواطناً مخالفاً لنظام البيئة بحوزتهم 107 أمتار مكعبة من الحطب المحلي المعروض للبيع لأغراض تجارية بمدينة الرياض ومحافظة جدة. وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. Source okaz





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