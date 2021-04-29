السعودية اليوم / أكثر من ١٤ ألف وجبة إفطار صائم و ١٢٣ ألف عبوة مياه زمزم تم توزيعها على قاصدي المسجد النبوي



المدينة المنورة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 14 ألف وجبة إفطار صائم قدمتها الجهات والجمعيات الخيرية.

كما تم توزيع 123 ألف عبوة مياه زمزم على مصليات النساء خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.

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