السعودية اليوم / إصابات فيروس كورونا في أفريقيا تتخطى 4.5 ملايين حالة



أديس أبابا 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس

وأفاد المركز في بيان : أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120,802 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4,067,871 حالة .

وتعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة الأفريقية، بينما تعد وسط أفريقيا هي المنطقة الأقل تضرراً من الفيروس.

// انتهى //

05:23ت م

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أديس أبابا 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية بلغ 4,524,702 .وأفاد المركز في بيان : أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120,802 حالة وفاة ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 4,067,871 حالة .وتعد منطقة جنوب القارة أكثر المناطق المتضررة من المرض تليها المنطقتان الشمالية والشرقية من القارة الأفريقية، بينما تعد وسط أفريقيا هي المنطقة الأقل تضرراً من الفيروس.// انتهى //05:23ت م0033

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