

سيئول 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 121,351 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1,825 وفاة.

// انتهى //

05:19ت م

0031



سيئول 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " وأربعة حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم ، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 121,351 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 1,825 وفاة.// انتهى //05:19ت م0031

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 680 إصابة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.