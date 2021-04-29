السعودية اليوم / وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي يلتقي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي



المدينة المنورة 17 رمضان 1442 هـ الموافق 29 أبريل 2021 م واس

التقى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري أمس، كلاً من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسى، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل نائب رئيس الهلال الأحمر، وذلك بمكتبه بالوكالة.

وتضمن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بما يحقق أفضل الخدمات لقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله-.

وأثنى وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي على الجهود المقدمة والملحوظة من هيئة الهلال الأحمر في تقديم الخدمات الإسعافية لقاصدي المسجد النبوي.

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