شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون المسجد النبوي: توزيع 14 ألف وجبة إفطار و123 ألف عبوة زمزم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من 14 ألف وجبة إفطار صائم قدمتها الجهات والجمعيات الخيرية.

كما تم توزيع 123 ألف عبوة مياه زمزم على مصليات النساء خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك ضمن منظومة الخدمات المقدمة للمصلين بالتعاون بين الجهات المعنية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله-.