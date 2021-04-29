شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على محافظات جازان والدفاع المدني يحذّر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت أمس، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات الطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبوعريش، وضمد، وبيش، والعارضة، وفيفا، والعيدابي، والداير، وهروب، سالت على أثرها أودية سيال، وخلب، ويخرف، ورحب، وملاطس، والجهو، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

ونبهت المديرية العامة للدفاع المدني، في وقت سابق، من تغيرات جوية قد ينتج عنها هطول أمطار رعدية ربيعية على عدد من مناطق المملكة بناءً على التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد ومنها منطقة جازان ومحافظاتها ومراكزها قد يصاحبها جرياناً للسيول.

ويدعو الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان السيول، واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله وتحقق الأمن والسلامة للجميع والابتعاد عن مجاري السيول ومتابعة التحذيرات الصادرة من الدفاع المدني وعدم الاقتراب من المستنقعات وتجمعات المياه التي قد تؤدي إلى الغرق، متمنياً السلامة للجميع.