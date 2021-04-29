شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة المسجد النبوي تكشف استعداداتها للعشر الأواخر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، استعداداتها لاستقبال المصلين، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، التي تشهد إقبالاً كبيراً من قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتسعى الوكالة لتنفيذ خطة ميدانية متكاملة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية والعمل على كل ما من شأنه بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك حرصاً على سلامة المصلين من عدوى فيروس كورونا.

وتعمل الوكالة على تهيئة المسجد النبوي والساحات والمرافق المحيطة به وذلك من أجل أن يظهر المسجد النبوي بالصورة اللائقة به؛ لينعم قاصدو مسجد رسول الله بالراحة والاطمئنان ويؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وتحرص الوكالة على تكثيف جهودها للتأكد من اكتمال جميع الخدمات وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة لقاصدي المسجد النبوي بما يواكب رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويبرز الجهود الكبيرة التي تقدمها الدولة في الحرمين الشريفين.